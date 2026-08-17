Tekirdağ'da Triportör ve Araç Çarpıştı: 2 Yaralı - Son Dakika
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Tekirdağ'da Triportör ve Araç Çarpıştı: 2 Yaralı

Tekirdağ\'da Triportör ve Araç Çarpıştı: 2 Yaralı
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Zafer Mahallesi'nde triportörün şerit değiştirmesi sonucu gerçekleşen kazada 2 kişi yaralandı.

Tekirdağ'da şerit değiştiren triportörün arabayla çarpışması sonucu 2 kişinin yaralandığı kaza araç kamerasına yansıdı.

Kaza, Zafer Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde meydana geldi. Hastane ışıklar yönüne seyreden A.K.'nin kullandığı triportör, sol şeride doğru yönelirken bir otomobille çarpıştı.

Kaza sonrası devrilen triportörün sürücüsü A.K. ve yanında bulunan T.K. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Tekirdağ, Güvenlik, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da Triportör ve Araç Çarpıştı: 2 Yaralı - Son Dakika

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