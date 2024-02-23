Tekirdağ'da Tütün Fabrikasında 3 Ton Kaçak Nargile Tütünü Ele Geçirildi - Son Dakika
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Tekirdağ'da Tütün Fabrikasında 3 Ton Kaçak Nargile Tütünü Ele Geçirildi

Tekirdağ\'da Tütün Fabrikasında 3 Ton Kaçak Nargile Tütünü Ele Geçirildi

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bulunan bir tütün fabrikasında yapılan operasyonda, kayıt sistemine bildirim yapılmadan üretilen 3 ton 100 kilogram nargile tütünü ele geçirildi. Piyasa değeri 3 milyon TL olan kaçak tütünlerle ilgili olarak şahıs hakkında işlem başlatıldı.

23.02.2024 12:39
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde tütün fabrikasında 3 ton kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca, Hazine ve Maliye Bakanlığı personeli ile birlikte Çerkezköy Veliköy Mahallesi'ndeki bir fabrikaya operasyon düzenlendi. Operasyonda E.K. isimli şahsa ait tütün fabrikasında, kayıt sistemine bildirim yapılmadan üretilen 50, 250 ve 500 gramlık kutular içerisinde piyasa değeri 3 milyon TL olan 3 ton 100 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

Şahısla ilgili işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da Tütün Fabrikasında 3 Ton Kaçak Nargile Tütünü Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da Tütün Fabrikasında 3 Ton Kaçak Nargile Tütünü Ele Geçirildi - Son Dakika
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