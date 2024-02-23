Tekirdağ\'da Tütün Fabrikasında 3 Ton Kaçak Nargile Tütünü Ele Geçirildi

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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde tütün fabrikasında 3 ton kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca, Hazine ve Maliye Bakanlığı personeli ile birlikte Çerkezköy Veliköy Mahallesi'ndeki bir fabrikaya operasyon düzenlendi. Operasyonda E.K. isimli şahsa ait tütün fabrikasında, kayıt sistemine bildirim yapılmadan üretilen 50, 250 ve 500 gramlık kutular içerisinde piyasa değeri 3 milyon TL olan 3 ton 100 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

Şahısla ilgili işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ