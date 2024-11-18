Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonları - Son Dakika
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Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonları

Tekirdağ\'da Uyuşturucu Operasyonları

Tekirdağ'da düzenlenen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi, şüphelilere işlem yapıldı.

18.11.2024 14:41
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Tekirdağ'ın Hayrabolu, Muratlı, Kapaklı ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, çok sayıda şahıs hakkında işlem yapıldı.

Hayrabolu Lahana Mahallesi'nde A.B. ve F.Ç. isimli şahısların yapılan kaba üst aramasında 34 adet sentetik hap ve yaklaşık 10 gram esrar bulundu. Aynı ilçenin e Çerkezmüsellim Mahallesi'nde G.B.'nin üst ve araç aramasında ise 1 adet tabanca, 8 adet fişek ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Muratlı Müsellim Mahallesi'nde İ.G., F.G., A.T. ve A.G. isimli şahısların bulunduğu araçta 1 adet içime hazır sarılı fişek ve 10 gram esrar tespit edildi. Kapaklı Karaağaç Mahallesi'nde M.A.'nın üzerinde 5 gram bonzai bulunurken, Çorlu Türkgücü Mahallesi'nde B.G.'nin üzerinde 5 gram esrar ele geçirildi. Ayrıca U.T. ve H.B.'nin bulunduğu araçta yapılan aramada 1 adet pipe içme aparatı ve 5 gram esrar bulundu.

Operasyonlar kapsamında tüm şüpheliler hakkında TCK-191 kapsamında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonları - Son Dakika

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