Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonları - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonları

Tekirdağ\'da Uyuşturucu Operasyonları

Tekirdağ'da jandarma, uyuşturucu madde bulunduran şüphelilere yönelik operasyonlar düzenledi.

14.09.2024 10:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçlarına karşı düzenlenen operasyonlarda birçok şüpheli gözaltına alındı. İl genelinde gerçekleştirilen aramalarda bonzai, esrar ve uyuşturucu haplar ele geçirildi.

İlk operasyon, 12 Eylül 2024 tarihinde Hayrabolu ilçesine bağlı Çene Mahallesi'nde gerçekleştirildi. H.K. isimli şüphelinin üst aramasında 5,23 gram bonzai ve 2 adet uyuşturucu hap bulundu. Aynı gün Çorlu ilçesinin Türkgücü Mahallesi'nde yapılan bir başka operasyonda, M.G.S. isimli şahsın üzerinde 1 gram esrar ele geçirildi.

Bir gün sonra, 13 Eylül 2024'te ise Saray İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri U.K. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada 1 gram esrar buldu. Jandarma ekipleri tarafından yapılan diğer operasyonlarda, 11 Eylül 2024 tarihinde Çerkezköy ilçesindeki Kızılpınar Gültepe Mahallesi'nde G.Y. isimli şahsın üzerinde 5 gram bonzai ele geçirildi. Aynı gün Çerkezköy Veliköy Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyonda, S.Ş. isimli şüphelinin üzerinde 25 gram bonzai bulundu.

Operasyonlar Çerkezköy ilçesinde yoğunlaşırken, Kızılpınar Atatürk Mahallesi'nde 11 Eylül 2024 günü M.Ç. isimli şahsın üzerinde 3 gram bonzai ele geçirildi. Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ Mahallesi'nde ise M.S. ve B.Ö. isimli iki şüphelinin üzerinde 5,2 gram bonzai ve bir adet payp bulundu.

Son olarak, 11 Eylül 2024'te Çerkezköy Kızılpınar Atatürk Mahallesi'nde M.K. isimli şahsın üzerinde 3 gram bonzai ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu ile mücadelesini aralıksız sürdürürken, şüpheliler hakkında işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Operasyon, Güvenlik, Jandarma, 3-sayfa, Sağlık, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:22 Formayı giyeli yarım saat bile olmadı Kerem Aktürkoğlu, Benfica’daki ilk golünü attı Formayı giyeli yarım saat bile olmadı! Kerem Aktürkoğlu, Benfica'daki ilk golünü attı
22:55 Narin cinayetinde sis perdesi aralanabilir İkinci cep telefonu tespit edildi Narin cinayetinde sis perdesi aralanabilir! İkinci cep telefonu tespit edildi
21:56 İzmir’de bir rezil olay daha Yaşlı çift, parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdi İzmir'de bir rezil olay daha! Yaşlı çift, parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdi
21:31 Kiracı, ev sahibinin cinsel organını kesip ağzına sokmaya çalıştı Kiracı, ev sahibinin cinsel organını kesip ağzına sokmaya çalıştı
19:31 Narin’in babası kamerayı fark etmeden her şeyi söyledi: Gelip öcünü benden alsalardı Narin'in babası kamerayı fark etmeden her şeyi söyledi: Gelip öcünü benden alsalardı
11:54 Manchester City, küme düşebilir Manchester City, küme düşebilir
11:53 Okulda büyük rezillik Kız arkadaşına yaptığı uygunsuz hareketi böyle kayda aldı Okulda büyük rezillik! Kız arkadaşına yaptığı uygunsuz hareketi böyle kayda aldı
11:28 Rock grubu solisti, sahnede gitariste yumruk atınca konser sona erdi Rock grubu solisti, sahnede gitariste yumruk atınca konser sona erdi
11:23 İstanbul Sarıyer’deki Santa Maria Kilisesi’ne yapılan saldırının planlayıcısı yakalandı İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne yapılan saldırının planlayıcısı yakalandı
11:20 Diyanet İşleri Başkanı tartışma konusu oldu: Kelime-i Şehadet’i yanlış mı getirdi Diyanet İşleri Başkanı tartışma konusu oldu: Kelime-i Şehadet'i yanlış mı getirdi?
11:17 Emekli ve memur ne kadar zam alacak Merkez’in enflasyon tahminiyle hesaplar değişti Emekli ve memur ne kadar zam alacak? Merkez'in enflasyon tahminiyle hesaplar değişti
10:47 Cinsel ilişki teklifini reddeden erkek arkadaşına yaptıkları kan dondurdu Cinsel ilişki teklifini reddeden erkek arkadaşına yaptıkları kan dondurdu
10:45 Bu nasıl düğün Dağ gibi yığılan parayı 20 kişi 4 saatte saydı Bu nasıl düğün? Dağ gibi yığılan parayı 20 kişi 4 saatte saydı
10:41 Durdurabilene aşk olsun Nuri Şahin’in Dortmund’u lider oldu Durdurabilene aşk olsun! Nuri Şahin'in Dortmund'u lider oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2024 01:24:03. #1.11#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement