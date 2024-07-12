Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Tekirdağ'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda bonzai ve hap ele geçirildi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, bir araçta ve çevresinde bulunan poşet içerisinde 489 adet extacy hap ve 1 kilo 79 gram bonzai bulundu. S.C.D. ve A.Y.Ö isimli şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, B.E. isimli şahıs uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklandı.

12.07.2024 22:28
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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bonzai ve hap ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretine yönelik çalışmalar sürüyor. Yapılan çalışmalarda durdurulan şüpheli bir aracın içerisinde bulunan S.C.D., A.Y.Ö B.E isimli şahıslar üzerlerinde, araçta ve çevresinde yapılan aramalarda bulunan poşet içerisinde, 489 adet extacy hap, 1 kilo 79 gram bonzai ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak gözaltına alınan S.C.D. ve A.Y.Ö isimli şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, B.E. isimli şahıs uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA

Operasyon, Tekirdağ, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

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