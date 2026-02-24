Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Tutuklama - Son Dakika
Tekirdağ\'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Tutuklama
24.02.2026 13:48
Tekirdağ'da narkotik ekipleri 149 uygulama yaptı, 179 kişiye adli işlem ve 10 kişi tutuklandı.

Tekirdağ genelinde 11 ilçede 62 mahallede yapılan 149 uygulamada 179 şahsa adli işlem yapılırken, 10 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından, NARVAS ihbarları doğrultusunda 16-23 Şubat 2026 tarihleri arasında il genelinde geniş çaplı uygulamalar gerçekleştirildi. 11 ilçenin 62 mahallesinde yapılan 149 uygulama neticesinde uyuşturucu madde kullanmak suçundan 149 şahsa, uyuşturucu madde ticareti suçundan ise 30 şahsa olmak üzere toplam 179 şahsa adli işlem yapıldı.

Zehir tacirliği yaptığı belirlenen sokak satıcılarına yönelik operasyonlarda 1 kilo 368 gram çeşitli uyuşturucu madde, 15 bin 200 kullanımlık sentetik uyuşturucu emdirilmiş materyal, 317 adet uyuşturucu hap ile uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı 64 bin 150 TL para ele geçirildi.

Operasyonel çalışmalar kapsamında adli makamlara sevk edilen 10 şahıs, uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Tekirdağ'ı ve gençleri zehirleyen sokak satıcılarına karşı mücadelenin vatandaşların desteğiyle kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. Vatandaşların acil durumlarda 112 üzerinden ihbarda bulunabileceği, acil olmayan şikayet ve taleplerin ise 0 552 155 59 59 Whatsapp hattı üzerinden yazılı veya fotoğraflı olarak iletilebileceği belirtildi. - TEKİRDAĞ

