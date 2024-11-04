Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu

Tekirdağ\'da Uyuşturucu Operasyonu

Jandarma, Tekirdağ'da çeşitli uyuşturucular ele geçirildi, 5 kişi hakkında işlem başlatıldı.

04.11.2024 10:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı, Çerkezköy, Şarköy ve Muratlı ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirdi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 31 Ekim 2024 tarihinde Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Atatürk Mahallesi'nde E.Ö. ve M.T. isimli şahısların üzerinde yapılan aramalarda sırasıyla 5 ve 6 gram bonzai ele geçirdi. 1 Kasım 2024 tarihinde ise Şarköy ilçesi İstiklal ve Camikebir Mahallelerinde F.A. ve E.T. isimli şahısların ikametinde yapılan aramalarda 3 gram kenevir tohumu, 1 gram esrar, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 litre bitki gübresi bulundu.

Ayrıca, Muratlı ilçesi Balabanlı Mahallesi'nde aynı gün M.A.I. ve İ.A. isimli şahısların üst aramasında 30 gram skunk, 5 gram esrar, 5 gram kokain ve 11 adet sentetik hap ele geçirildi. Olayla ilgili olarak şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Uyuşturucu, Çerkezköy, Güvenlik, Politika, Jandarma, 3-sayfa, Kenevir, Muratlı, Şarköy, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:03 Kayyum atanan Mardin Belediye binası önünde ortalık karıştı Kayyum atanan Mardin Belediye binası önünde ortalık karıştı
09:31 Ekim ayı enflasyonu belli oldu Ekim ayı enflasyonu belli oldu
09:07 İmamoğlu’ndan kayyum tepkisi: İktidar kontrolü kaybetti, tutarsız ve ciddiyetsiz savrulmalar yaşıyor İmamoğlu'ndan kayyum tepkisi: İktidar kontrolü kaybetti, tutarsız ve ciddiyetsiz savrulmalar yaşıyor
08:08 İçişleri Bakanlığı: Batman, Mardin ve Halfeti belediyelerine kayyum ataması yapıldı İçişleri Bakanlığı: Batman, Mardin ve Halfeti belediyelerine kayyum ataması yapıldı
07:28 Batman, Mardin ve Halfeti belediyelerine kayyum atandı Batman, Mardin ve Halfeti belediyelerine kayyum atandı
18:15 Mourinho’dan sahanın ortasında Trabzonsporluları çıldırtan hareket Mourinho'dan sahanın ortasında Trabzonsporluları çıldırtan hareket
18:09 Jose Mourinho’dan Trabzonspor maçı öncesi ilginç benzetme Jose Mourinho'dan Trabzonspor maçı öncesi ilginç benzetme
18:02 Ankara’da “Ebru Gündeş konseri“ krizi Mansur Yavaş’a bir tepki de Özgür Özel’den Ankara'da "Ebru Gündeş konseri" krizi! Mansur Yavaş'a bir tepki de Özgür Özel'den
17:39 Çanakkale Boğazı’nda gemilere transit geçiş yasağı Çanakkale Boğazı'nda gemilere transit geçiş yasağı
17:05 Okan Buruk, Hakim Ziyech’i kovmaktan beter etti Okan Buruk, Hakim Ziyech'i kovmaktan beter etti
16:50 Sokak röportajında gözü dönen muhabir, tekme tokat kavga etti Sokak röportajında gözü dönen muhabir, tekme tokat kavga etti
16:37 Real Madrid’de kritik zirve: Arda Güler, Carlo Ancelotti ile yüzleşti Real Madrid'de kritik zirve: Arda Güler, Carlo Ancelotti ile yüzleşti
16:21 ABD seçimleri yaklaşırken kripto para birimlerinde dalgalanma beklentisi artıyor ABD seçimleri yaklaşırken kripto para birimlerinde dalgalanma beklentisi artıyor
16:19 Ciro Immobile’den Beşiktaş’a kötü haber Ciro Immobile'den Beşiktaş'a kötü haber
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2024 11:02:06. #1.11#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.