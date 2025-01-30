Tekirdağ\'da Uyuşturucu Operasyonu

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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kapaklı, Çerkezköy, Süleymanpaşa ve Çorlu'da düzenlenen operasyonlarda toplam 116,5 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kapaklı ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde M.A. ve H.Y.'nin üst aramasında tütüne emdirilmiş 8 gram amfetamin ele geçirildi. Çerkezköy ilçesinde C.K. ve E.Y.'nin üzerinde yapılan aramada 70 gram bonzai bulundu. Süleymanpaşa ilçesi Aydoğdu Mahallesi'nde F.Ç.'nin ikametinde yapılan aramada 7 gram metamfetamin ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Çorlu'da E.A., Ö.Ö., B.P. ve N.S.'nin üst aramasında 5 gram metamfetamin ve 1,5 gram kokain bulundu. Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Gültepe Mahallesi'nde ise M.M.A.'nın üst aramasında 25 gram bonzai ele geçirildi.

Uyuşturucu olaylarıyla ilgili şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ