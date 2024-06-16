Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 230 gram eroin, 616 adet sentetik ecza hap ve 4 bin 200 lira ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 3 kişi tutuklandı.

16.06.2024 13:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda Kore Mahallesi olarak bilinen Hıdırağa Mahallesi'ndeki bir evde arama yapıldı.

Yapılan aramalarda 230 gram eroin, 44 tablet halinde 616 adet sentetik ecza hap ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 4 bin 200 lira ele geçirildi. Düzenlenen operasyonda yakalanan 3 kişi ise tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polis ekipleri, uyuşturucu ile mücadeleden taviz vermeden kararlılıkla operasyonlara devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: İHA

Tekirdağ, Çorlu, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:21 Cesedi halıya sarılı halde denizden çıkarılmıştı Sedef Güler’in katil zanlısı yakalandı Cesedi halıya sarılı halde denizden çıkarılmıştı! Sedef Güler'in katil zanlısı yakalandı
11:37 Bayram namazında Gazze protestosu Biden ve Netanyahu’nun yer aldığı pankartı taşladılar Bayram namazında Gazze protestosu! Biden ve Netanyahu'nun yer aldığı pankartı taşladılar
11:15 Eylem Tok ve oğlu nasıl yakalandı 20 gün önce atılan imza, firarın sonunu getirmiş Eylem Tok ve oğlu nasıl yakalandı? 20 gün önce atılan imza, firarın sonunu getirmiş
10:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazını Marmaris’te kıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazını Marmaris'te kıldı
09:24 Özel’den Erdoğan’ın “İadeiziyareti hazmedemediler“ sözlerine yanıt gecikmedi Özel'den Erdoğan'ın "İadeiziyareti hazmedemediler" sözlerine yanıt gecikmedi
12:16 Gaziantep’te Cinnet Getiren Şahıs 4 Kişiyi Öldürdü, 2 Kişiyi Yaraladı ve İntihar Etti Gaziantep'te Cinnet Getiren Şahıs 4 Kişiyi Öldürdü, 2 Kişiyi Yaraladı ve İntihar Etti
12:04 Bayram fırsatçıları sınır tanımıyor Nalbur dükkanına asılan afiş başkanı isyan ettirdi Bayram fırsatçıları sınır tanımıyor! Nalbur dükkanına asılan afiş başkanı isyan ettirdi
11:24 Fenomen Kandıralı Ferdi, iki kadınla kavga etti Fenomen Kandıralı Ferdi, iki kadınla kavga etti
11:23 Türkiye’de ithal araçların pazar payı arttı Türkiye'de ithal araçların pazar payı arttı
11:06 Antalya Havalimanı’nda 200 bin yolcuyla rekor kırıldı Dakikada 1 uçak iniş-kalkış yaptı Antalya Havalimanı'nda 200 bin yolcuyla rekor kırıldı! Dakikada 1 uçak iniş-kalkış yaptı
10:52 15 yaşındaki Hacer, eski sevgilisi tarafından 120 bıçak darbesiyle öldürüldü 15 yaşındaki Hacer, eski sevgilisi tarafından 120 bıçak darbesiyle öldürüldü
10:30 Ağbaba, kurban fiyatlarına tepki gösterdi: Emeklinin kurban kesebilmesi için iki aylık maaşını harcamadan biriktirmesi gerekiyor Ağbaba, kurban fiyatlarına tepki gösterdi: Emeklinin kurban kesebilmesi için iki aylık maaşını harcamadan biriktirmesi gerekiyor
10:24 Bir Kurban Bayramı klasiği Hastaneler yaralı kasaplarla dolup taşıyor Bir Kurban Bayramı klasiği! Hastaneler yaralı kasaplarla dolup taşıyor
10:19 Özgür Özel’den emekli maaşına ve asgari ücrete zam için net cevap: Meydanları doldurur en sert tepkiyi gösteririz Özgür Özel'den emekli maaşına ve asgari ücrete zam için net cevap: Meydanları doldurur en sert tepkiyi gösteririz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2024 13:33:16. #1.11#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement