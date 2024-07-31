Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Yakalandı

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, 5 şüpheli yakalanırken bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlarda toplamda 1 gram eroin, 1 adet suboxone, 20 gram bonzai, 1 gram esrar ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere tutuklandı.

31.07.2024 10:31
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Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalanırken bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu madde bulundurma ve kullanma suçlarına karşı Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Çerkezköy Atatürk Mahallesi'nde kaba üst araması yapılan A.P. isimli şahsın üzerinde, 1 adet sigara kağıdı ile 3 gram esrar bulundu. Aynı gün Çorlu Önerler Mahallesi'nde gerçekleştirilen başka bir operasyonda ise E.Ö., S.Y., K.S. ve Y.K. isimli şahısların üst aramalarında çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Bu operasyonlarda 1 gram eroin, 1 adet suboxone, 20 gram bonzai, 1 gram esrar ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı bulundu.

Operasyonlarda yakalanan 5 şüpheli ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Çerkezköy, Tekirdağ, Çorlu, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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