Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Yakalandı

3.Sayfa

Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalanırken bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu madde bulundurma ve kullanma suçlarına karşı Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Çerkezköy Atatürk Mahallesi'nde kaba üst araması yapılan A.P. isimli şahsın üzerinde, 1 adet sigara kağıdı ile 3 gram esrar bulundu. Aynı gün Çorlu Önerler Mahallesi'nde gerçekleştirilen başka bir operasyonda ise E.Ö., S.Y., K.S. ve Y.K. isimli şahısların üst aramalarında çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Bu operasyonlarda 1 gram eroin, 1 adet suboxone, 20 gram bonzai, 1 gram esrar ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı bulundu.

Operasyonlarda yakalanan 5 şüpheli ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ