Tekirdağ\'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Tutuklama

Tekirdağ'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Çorlu Hıdırağa (Kore) Mahallesi'nde bulunan 3 ikamete özel harekat ve narkotim unsurlarınca operasyon düzenlendi. "Torbacı" olarak tabir edilen R.B. ve E.K. isimli şahıslar yakalanırken, Çerkezköy Cumhuriyet Mahallesi'nde ise kağıt ve peçetelere bonzai kimyasalı emdirerek uyuşturucu içeceği haline getirdiği belirlenen S.K. ve Ö.F.K. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Operasyonlarda 804 kullanımlık amfetamin emdirilmiş peçete ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 840 TL para ele geçirildi. Toplamda 4 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Ayrıca aranan şahıslara yönelik çalışmalarda, Çorlu Hıdırağa Mahallesi'nde 15 yıl hapis cezası bulunan E.U. ile Çorlu Şeyhsinan Mahallesi'nde 10 yıl 3 ay 22 gün hapis cezası bulunan G.Y. yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan işlemlerin ardından toplam 6 şahıs çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Gençlerimizi zehirleyen sokak satıcılarından, torbacılardan Tekirdağ'ımızı temizlemekte kararlıyız. Yunuslar, bekçiler ve tüm asayiş birimlerimiz narkoterörle mücadele için sahada. Operasyonlarımız tüm ilçelerimizde kesintisiz devam edecek" denildi. - TEKİRDAĞ