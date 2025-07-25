Tekirdağ\'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Tutuklama

Tekirdağ'da gençleri hedef alan sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi tutuklandı, yüklü miktarda uyuşturucu madde ve para ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çorlu ve Süleymanpaşa ilçelerinde gençleri zehirleyen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Çorlu'nun Nusratiye Mahallesi ile Süleymanpaşa'nın Çiftlikönü, Zafer ve İstiklal mahallelerinde belirlenen 5 adrese yapılan baskınlarda, piyasa değeri yaklaşık 225 bin 500 TL olan çeşitli uyuşturucu maddeler ve uyuşturucu haplar, 1 adet uyuşturucu içme aparatı (bong pipe), 3 hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 430 TL nakit para ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet yetkilileri, Tekirdağ genelinde sokak çetelerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirterek, gençlerin zehirlenmesine asla izin verilmeyeceğini vurguladı. - TEKİRDAĞ