Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Tutuklama - Son Dakika
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Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Tutuklama

Tekirdağ\'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Tutuklama

Tekirdağ'da yapılan uyuşturucu operasyonlarında 90 kişi işlemi yapıldı, 9 kişi tutuklandı.

14.01.2025 12:46
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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 65 ayrı olayda 90 kişiye yasal işlem yapılırken, 9 kişi tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, 6 Ocak 2025 ile 13 Ocak 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında uyuşturucu ticareti ve kullanımıyla ilgili operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 48 ayrı uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak-bulundurmak, 16 ayrı uyuşturucu madde ticareti yapmak ve 1 ayrı TCK 2313 suçu kapsamında işlem yapıldı.

Operasyonlarda toplam 156 gram metamfetamin, 141 gram esrar, 662 adet sentetik ecza ve extacy, 133 gram bonzai, 13 gram kokain, 6 gram eroin, 6 gram skunk, 1 av tüfeği ve 25 bin 820 TL ele geçirildi.

Yapılan çalışmalar neticesinde 90 şahsa yasal işlem uygulanırken, 3 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 9 şahıs ise adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Tutuklama - Son Dakika

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