Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: Metamfetamin ve Bonzai Ele Geçirildi

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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şarköy ve Kapaklı ilçelerinde gerçekleştirdikleri operasyonlarla çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirdi.

Şarköy'ün Kocaali Mahallesi'nde, B.Ö. isimli şahsın üst aramasında 4 gram metamfetamin ve 5 gram esrar bulundu.

Kapaklı'nın Karaağaç Mahallesi'nde F.A. isimli şahsın yapılan üst aramasında 13 gram bonzai ele geçirildi.

Her iki şüpheli ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu madde kullanımını ve ticaretini önlemeye yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. - TEKİRDAĞ