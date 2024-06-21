Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonunda 11 Kişi Yakalandı

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Tekirdağ'da Jandarma ekiplerinin Süleymanpaşa, Kapaklı, Hayrabolu, ve Şarköy ilçelerinde düzenlediği "uyuşturucuyla mücadele" operasyonlarında 11 kişi yakalandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu ile mücadele operasyonları çerçevesinde, Kapaklı ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde K.İ., Ö.F.K. ve Y.İ. isimli şahısların evlerinde yapılan arama sonucunda; 210 gram bonzai, 1 adet hassas terazi, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 3 adet cep telefonu ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen bin 640 lira ele geçirildi.

Hayrabolu ilçesine bağlı Şalgamlı Mahallesi'nde yapılan uygulamada E.A., T.Ö. ve Ş.Ş.Ö. isimli şahısların üst aramasında; 5,03 gram esrar ele geçirildi. Şarköy ilçesine bağlı Mürefte Mahallesi'nde O.T. isimli şahsın yapılan üst aramasında; 1,5 gram esrar uyuşturucu ele geçirildi. Şarköy ilçesine bağlı Gölcük Mahallesi'nde Y.H.K., M.B.K. ve B.B.T. isimli şahısların üst aramasında; 2 adet içime hazır halde tütünle karıştırılmış esrar ele geçirildi.

Süleymanpaşa ilçesi Ortacami Mahallesi'nde ise M.E. isimli şahsın yapılan üst aramasında; 9 gram metamfetamin ve 1 adet uyuşturucu kullanımında kullanılan aparat geçirildi.

Ayrıca, Kapaklı ilçesine bağlı Karlık Mahallesi'nde R.M. isimli şahsın üzerinde ruhsatsız 1 adet av tüfeği ve 1 adet şarjör ele geçirildi.

Şahıslar ile ilgili idari ve hukuki işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ