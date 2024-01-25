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Tekirdağ'da yapılan operasyonda sentetik haplar ele geçirildi - Son Dakika
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Tekirdağ'da yapılan operasyonda sentetik haplar ele geçirildi

Tekirdağ'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Aydoğdu ve Zafer Mahallelerinde yapılan aramalarda 308 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Operasyon kapsamında H.Ç, E.K ve T.Ö isimli şahıslar hakkında Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti suçundan işlem yapıldı. H.Ç tutuklandı.

Tekirdağ\'da yapılan operasyonda sentetik haplar ele geçirildi
25.01.2024 - 16:46,
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Tekirdağ'da polis ekiplerince uyuşturucuya yönelik düzenlenen operasyonda sentetik haplar ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Aydoğdu ve Zafer Mahallelerinde bulunan 4 ayrı ikamette yapılan aramalarda, 308 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Konu ile ilgili yakalanan H.Ç, E.K ve T.Ö isimli şahıslara Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti yapma suçundan işlem yapıldı.

H.Ç isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, Uyuşturucu, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da yapılan operasyonda sentetik haplar ele geçirildi - Son Dakika


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