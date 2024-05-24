Tekirdağ\'da Uyuşturucu, Silah ve Tarihi Eser Operasyonu

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Tekirdağ'da jandarma ekiplerince uyuşturucu, silah ve tarihi eser niteliği olan objeler ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Y.G. isimli şahsın Malkara Kozyörük Mahallesinde bulunan evinde yapılan aramada, 285 Adet farklı şekil ve boyutlarda tarihi eser obje, 40 adet sikke, 3 adet dedektör, ele geçirildi.

Ergene Velimeşe Mahallesinde S.Ç. isimli şahıs işletmesinde 85 adet bandrolsüz puro ele geçirildi.

Şarköy ilçesinde F.U ve N.A. isimli şahısların bulunduğu bağ evinde yapılan aramada, 3 gram kubar esrar, uyuşturucu kullanımında kullanılan 1 adet 0.5 Cl su şişesi ele geçirildi.

Şarköy Mürefte Mahallesinde ikamet eden H.Ç., E.Ç., M.F.Ö. ve E.Ç. isimli şahısların Ruhsatsız Tabanca satışı yaptıklarının tespiti üzerine 3 ayrı adreste yapılan arama sonucunda, 2 adet Kasatura, 2 gram kenevir tohumu, 2 gram kubar esrar, 9 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Ergene Velimeşe Mahallesinde A.A. isimli şahsın üzerinde yapılan üst aramasında, 1 gram eroin ve 2 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Olaylarda toplamda 9 şüpheli ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ