Tekirdağ'da Uyuşturucu, Silah ve Tarihi Eser Operasyonu - Son Dakika
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Tekirdağ'da Uyuşturucu, Silah ve Tarihi Eser Operasyonu

Tekirdağ\'da Uyuşturucu, Silah ve Tarihi Eser Operasyonu

Tekirdağ'da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda uyuşturucu, silah ve tarihi eser niteliği olan objeler ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda toplamda 9 şüpheli gözaltına alındı.

24.05.2024 09:51
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Tekirdağ'da jandarma ekiplerince uyuşturucu, silah ve tarihi eser niteliği olan objeler ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Y.G. isimli şahsın Malkara Kozyörük Mahallesinde bulunan evinde yapılan aramada, 285 Adet farklı şekil ve boyutlarda tarihi eser obje, 40 adet sikke, 3 adet dedektör, ele geçirildi.

Ergene Velimeşe Mahallesinde S.Ç. isimli şahıs işletmesinde 85 adet bandrolsüz puro ele geçirildi.

Şarköy ilçesinde F.U ve N.A. isimli şahısların bulunduğu bağ evinde yapılan aramada, 3 gram kubar esrar, uyuşturucu kullanımında kullanılan 1 adet 0.5 Cl su şişesi ele geçirildi.

Şarköy Mürefte Mahallesinde ikamet eden H.Ç., E.Ç., M.F.Ö. ve E.Ç. isimli şahısların Ruhsatsız Tabanca satışı yaptıklarının tespiti üzerine 3 ayrı adreste yapılan arama sonucunda, 2 adet Kasatura, 2 gram kenevir tohumu, 2 gram kubar esrar, 9 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Ergene Velimeşe Mahallesinde A.A. isimli şahsın üzerinde yapılan üst aramasında, 1 gram eroin ve 2 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Olaylarda toplamda 9 şüpheli ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Jandarma, Tekirdağ, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da Uyuşturucu, Silah ve Tarihi Eser Operasyonu - Son Dakika

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