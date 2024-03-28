Tekirdağ\'da Uyuşturucu Tacirleri Çekiciyle Hap Taşıdı

Tekirdağ'da uyuşturucu tacirleri, dikkat çekmemek için uyuşturucu hap yüklü otomobili çekiciyle taşıdı. Polisin dikkati sayesinde binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kente uyuşturucu madde girişini engellemek ve uyuşturucu madde ticareti yapan şahısları deşifre etmeye yönelik yapılan çalışmalarda Süleymanpaşa ilçesi TOKİ uygulama noktasında otomobil yüklü bir çekici durduruldu.
Aracın durumundan şüphelenen polis ekipleri; çekici ve üzerindeki otomobil ile hareket ettiği değerlendirilen başka bir araçta arama yaptı. Yapılan aramalarda çekicinin üzerindeki otomobilden karton karton hap çıktı. Polis aramasında 20 kutu içerisinde 80 plaster halinde bin 120 adet sentetik ecza, bin plaster halinde 14 bin 13 adet sentetik ecza olmak üzere toplam 15 bin 133 adet sentetik ecza, 2 fişek 3,11 gram esrar ele geçirildi.
Konu ile ilgili olarak M.Y., T.K., R.K., M.E., M.Ü ve M.K. isimli şahıslar uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen M.Y., T.K ve R.K. tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - TEKİRDAĞ
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Tekirdağ'da jandarma ekipleri, bir adreste yaptıkları aramada evin gizli bölmesinde iklimlendirme yöntemiyle yetiştirilen kenevir ile karşılaştı. Yapılan operasyonda 2 kök kenevir bitkisi, esrar ve silahlar ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
Esenyurt'ta 5 katlı bir binada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına müdahale eden ekipler, binada mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, dolandırıcılık suçundan aranan bir hükümlü yakalandı. Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ö., Yerköy ilçesinde gözaltına alındı. Hükümlü, jandarma tarafından yapılan işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen kazada, hafif ticari araç kırmızı ışıkta bekleyen kamyona arkadan çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı ve olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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