Tekirdağ'da Uyuşturucu ve Kaçak Tütün Operasyonu - Son Dakika
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Tekirdağ'da Uyuşturucu ve Kaçak Tütün Operasyonu

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, çeşitli bölgelerde uyuşturucu madde ve kaçak tütün ürünleri ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda bir şahsın üzerinde 4 gram esrar, bir işyerinde 25 adet bandrolsüz nargile tütünü ve bir başka işyerinde ise dolu makaron, boş makaron, açık tütün, bandrolü bozulmuş puro ve bandrolsüz pipo tütünü bulundu. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

26.07.2024 11:09
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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çeşitli operasyonlarda uyuşturucu madde ve kaçak tütün ürünleri ele geçirildi.

Çerkezköy Atatürk Mahallesi'nde M.K. isimli şahsın üzerinde 4 gram esrar bulundu.

Çerkezköy Veliköy Mahallesi'nde A.K. isimli şahsın işyerinde yapılan incelemeler sonucunda 25 adet (6 bin 250 gram) bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi.

Malkara Camiatik Mahallesi'nde H.O. isimli şahsın iş yerinde yapılan aramalarda 6 bin 500 adet dolu makaron, bin 600 adet boş makaron, 6 kilogram açık tütün, 126 adet bandrolü bozulmuş puro ve 100 gram bandrolsüz pipo tütünü ele geçirildi.

Bu kapsamda şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da Uyuşturucu ve Kaçak Tütün Operasyonu - Son Dakika

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