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Tekirdağ'da jandarma ekipleri uyuşturucu ve sahte alkol ele geçirdi - Son Dakika
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Tekirdağ'da jandarma ekipleri uyuşturucu ve sahte alkol ele geçirdi

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, Şarköy ilçesinde bir şahsın evinde 10 litre etil alkol ve alkol yapımında kullanılan malzemeler, Kapaklı ilçesinde bir şahsın üzerinde 3 gram eroin, 1 gram metamfetamin ve uyuşturucu kullanma aparatları, Ergene ilçesinde ise bir şahsın evinde 3 gram eroin ve 1 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.

Tekirdağ\'da jandarma ekipleri uyuşturucu ve sahte alkol ele geçirdi
25.01.2024 - 11:49,  Güncelleme: 12:07
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Tekirdağ'da jandarma ekiplerince uyuşturucu ve sahte alkol ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Şarköy ilçesinde C.D. isimli şahsın evinde yapılan aramada 10 litre etil alkol, 2 adet alkol derece ölçme aparatı ve alkol yapımında kullanılan çeşitli plastik kaplar ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Kapaklı ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde U.K. isimli şahsın üzerinde, 3 gram eroin, 1 gram metamfetamin, 2 adet uyuşturucu hap ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Ergene ilçesi Yulaflı Mahallesi'nde U.T. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada 3 gram eroin ve 1 gram metamfetamin ele geçirildi.

Şüpheliler ile ilgili işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da jandarma ekipleri uyuşturucu ve sahte alkol ele geçirdi - Son Dakika


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