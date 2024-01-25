Tekirdağ\'da jandarma ekipleri uyuşturucu ve sahte alkol ele geçirdi

Tekirdağ'da jandarma ekiplerince uyuşturucu ve sahte alkol ele geçirildi.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Şarköy ilçesinde C.D. isimli şahsın evinde yapılan aramada 10 litre etil alkol, 2 adet alkol derece ölçme aparatı ve alkol yapımında kullanılan çeşitli plastik kaplar ele geçirildi.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Kapaklı ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde U.K. isimli şahsın üzerinde, 3 gram eroin, 1 gram metamfetamin, 2 adet uyuşturucu hap ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Ergene ilçesi Yulaflı Mahallesi'nde U.T. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada 3 gram eroin ve 1 gram metamfetamin ele geçirildi.
Şüpheliler ile ilgili işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ
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