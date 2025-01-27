Tekirdağ\'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu

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Tekirdağ'da yapılan operasyonlarda uyuşturucu madde, silah ve diğer suç unsurları ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 20-24 Ocak tarihlerinde çeşitli ilçelerde operasyonlar düzenledi. 20 Ocak'ta Hayrabolu ilçesi Aydınevler Mahallesi'nde İ.E.'nin üst aramasında 7 gram bonzai ele geçirildi. 22 Ocak'ta Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Atatürk Mahallesi'nde C.K.'nin ikametinde yapılan aramada 23 gram bonzai ve 1 cep telefonu ele geçirildi. 23 Ocak'ta Hayrabolu'nun Karabürçek Mahallesi'nde A.Ç.'nin üst aramasında 1 adet kurusıkı tabanca bulundu. 24 Ocak'ta Hayrabolu Subaşı Mahallesi'nde M.D.'nin aracında 1 adet av tüfeği tespit edildi. Operasyonlarla ilgili şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. - TEKİRDAĞ