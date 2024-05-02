Tekirdağ'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 470 Gram Skunk ve 1 Adet Tabanca Ele Geçirildi - Son Dakika
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Tekirdağ'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 470 Gram Skunk ve 1 Adet Tabanca Ele Geçirildi

Tekirdağ\'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 470 Gram Skunk ve 1 Adet Tabanca Ele Geçirildi

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çorlu ilçesinde gerçekleştirdiği operasyonda M.H. ve R.E.D. isimli şahısların ev ve iş yerlerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda, 470 gram skunk, 6 kök kenevir, 4 litre bitki gübresi, 1 adet kenevir öğütme aparatı, 20 paket sigara sarma kağıdı, 1 adet hassas terazi, 1 adet 9 mm. çapında tabanca, 4 adet tabanca fişeği ve 245 bin 250 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Ayrıca, Çorlu Türkgücü Mahallesinde bir araçta 6 gram esrar, Ergene Velimeşe Mahallesi Koru Piknik Alanı mevkiinde ise bir şahsın üzerinde 2.49 gram bonzai bulundu. Toplamda 4 şüpheli gözaltına alındı.

02.05.2024 16:46
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Tekirdağ'da jandarma ekiplerince uyuşturucuyla mücadelede uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Çorlu ilçesine bağlı Hatip, Reşadiye, Şeyhsinan ve Yenice Mahallelerinde M.H. ve R.E.D. isimli şahısların evlerinde ve iş yerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda, 470 gram skunk, 6 kök kenevir, 4 litre bitki gübresi, 1 adet kenevir öğütme aparatı,20 paket sigara sarma kağıdı, 1 adet hassas terazi,1 adet 9 mm. çapında tabanca,4 adet tabanca fişeği, 245 bin 250 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Çorlu Türkgücü Mahallesinde de Ş.E. isimli şahsın aracında 6 gram esrar ele geçirildi.

Ergene Velimeşe Mahallesi Koru Piknik Alanı mevkiinde T.K. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada 2.49 gram bonzai ele geçirildi.

Toplamda 4 şüpheli ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Tekirdağ, Jandarma, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 470 Gram Skunk ve 1 Adet Tabanca Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 470 Gram Skunk ve 1 Adet Tabanca Ele Geçirildi - Son Dakika
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