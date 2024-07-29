Tekirdağ'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 6 Kişi Hakkında İşlem Yapıldı

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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı, Kapaklı, Çerkezköy, Saray ve Süleymanpaşa ilçelerinde düzenlediği operasyonlarla uyuşturucu ve silah kaçakçılığına yönelik 6 kişi hakkında işlem yapıldı.

Kapaklı'nın Karlı Mahallesi'nde T.A. isimli şahsın evinde yapılan aramada, 1 adet hassas terazi, 52 adet şeffaf kilitli poşet, 1 adet av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca ve 13 adet av tüfeği mühimmatı ele geçirildi.

Çerkezköy Kızılpınar Mahallesi'nde R.P. ve S.T. isimli şahısların üst aramasında, 13 gram bonzai bulundu.

Saray Büyükyoncalı Mahallesi'nde H.K. isimli şahsın üzerinde ve evinde yapılan aramada, 67 gram bonzai ve 100 ml A-M maddesi ele geçirildi.

Süleymanpaşa Ortaca Mahallesi'nde C.G. ve S.İ. isimli şahısların üzerinde 2 gram metamfetamin bulundu.

Toplamda 6 şüpheli hakkında işlem yapıldı. - TEKİRDAĞ