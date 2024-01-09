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Tekirdağ Ergene'de Yabancı Uyruklu Şahıslar Arasında Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Tekirdağ Ergene'de Yabancı Uyruklu Şahıslar Arasında Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yabancı uyruklu şahıslar arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. Olayın nedeni henüz bilinmezken, kavgaya kürek, tahta ve bıçak kullanıldığı belirtildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve yapılan tüm müdahalelere rağmen bir kişi kurtarılamadı. Ergene İlçe Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili inceleme başlattı.

Tekirdağ Ergene\'de Yabancı Uyruklu Şahıslar Arasında Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı
09.01.2024 - 17:28,  Güncelleme: 17:46
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Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yabancı uyruklu şahısların kürek ve bıçakla birbirine girdiği kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Olay, Yeşiltepe Mahallesi 115. Sokak üzerinde meydana geldi. Yolda bir araya gelen 1 grup yabancı uyruklu şahıslar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine öfkelenen şahıslar, kavgaya tutuştu.

Kürek, tahta ve bıçakla birbirlerine giren şahıslardan 2'si yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan biri, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili Ergene İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin incelemesi sürüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ Ergene'de Yabancı Uyruklu Şahıslar Arasında Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika


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