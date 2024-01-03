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Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde yangında bedensel engelli yaşlı adam hayatını kaybetti - Son Dakika
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Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde yangında bedensel engelli yaşlı adam hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde bir evde çıkan yangında bedensel engelli yaşlı adam yanarak hayatını kaybetti. Hasan Gümüş'e ait evde çıkan yangında evden çıkamayan Gümüş, olay yerinde hayatını kaybetti. Yangın söndürülürken, Gümüş'ün cenazesi Hayrabolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Soruşturma devam ediyor.

Tekirdağ\'ın Hayrabolu ilçesinde yangında bedensel engelli yaşlı adam hayatını kaybetti
03.01.2024 - 19:23,  Güncelleme: 19:24
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Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde bir evde çıkan yangında bedensel engelli yaşlı adam yanarak hayatını kaybetti.

Olay, Temrezli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Gümüş'a (80) ait müstakil evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bu sırada evde tek başına olduğu öğrenilen bedensel engelli Hasan Gümüş, alevlerin arasında kaldı. Evden çıkamayan Gümüş, olay yerinde feci şekilde can verdi.

Komşuların ihbarıyla bölgeye itfaiye, jandarma ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, Hasan Gümüş'ün cenazesi Hayrabolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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