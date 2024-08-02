3.Sayfa

Tekirdağ'da yangınlarda 19 bin 676 dekar tarım arazisi zarar gördü

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da Temmuz ayında çıkan yangınlarda 19 bin 676 dekar tarım arazisi zarar gördü.

Tekirdağ'da geçtiğimiz Temmuz ayında çıkan yangınlar, kentin tarım arazilerinde büyük zarara yol açtı. Özellikle hasat sezonunda biçerdöverlerden kaynaklanan yangınlar, elektrik hatlarında meydana gelen arızalar, yol kenarlarına atılan izmaritler ve cam şişeler yangınların başlıca sebepleri arasında yer aldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Temmuz ayı boyunca anız yangınları, araç yangınları, ev ve fabrika yangınları dahil olmak üzere toplamda 911 yangına müdahale etti. Bu yangınlar sonucunda başta anız alanlar olmak üzere 19 bin 676 dekar tarım arazisi zarar gördü. Yangınlardan en çok etkilenen ürünler arasında 1850 dekar buğday, 185 dekar arpa, 130 dekar kanola ve 37 dekar ayçiçeği bulunuyor.

Yangınların sebep olduğu zararın büyük kısmı, tarım arazilerinde hasat sırasında meydana gelen yangınlar olarak kaydedildi. Biçerdöverlerden çıkan kıvılcımlar, kuru otların hızla alev almasına ve yangının geniş alanlara yayılmasına neden oldu. Ayrıca, yol kenarlarına atılan izmaritler ve cam şişeler de yangınların çıkış sebepleri arasında yer aldı.

Yangınların önlenmesi ve zararların en aza indirilmesi için Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlükleri, çiftçilere ve üreticilere sürekli olarak uyarılarda bulunuyor. Yetkililer, özellikle hasat sezonunda dikkatli olunması gerektiğini, biçerdöverlerin periyodik bakımlarının yapılması ve yangına karşı tedbirlerin alınması konusunda uyarılarda bulunuyor.