Tekirdağ'da yapılan denetimlerde kusurlu araç ve sürücülere 170 bin 128 TL ceza kesildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Tekirdağ'da yapılan denetimlerde kusurlu araç ve sürücülere 170 bin 128 TL ceza kesildi

Tekirdağ\'da yapılan denetimlerde kusurlu araç ve sürücülere 170 bin 128 TL ceza kesildi

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri tarafından yapılan denetimlerde, kusurlu araç ve sürücülere toplamda 170 bin 128 TL ceza kesildi. Denetimlerde 24 sürücüye idari para cezası uygulanırken, bir hacizli/yakalamalı araç ele geçirildi, 8 aranan şahıs yakalandı ve 11 araç trafikten men edildi.

26.08.2024 11:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde kusurlu araç ve sürücülere 170 bin 128 TL ceza kesildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri tarafından yapılan özel denetimlerde, 79 araç ve 79 sürücü kontrol edilerek kurallara uymayan 24 sürücüye toplam 71 bin 296 lira idari para cezası kesildi.

Yapılan diğer denetimlerde ise, 40 sürücüye toplam 98 bin 832 lira idari para cezası tanzim edilirken, bir hacizli/yakalamalı araç ele geçirildi, 8 aranan şahıs yakalandı ve 11 araç trafikten men edildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı, trafik güvenliğini sağlamak ve kurallara uymayan sürücüleri tespit etmek amacıyla denetimlerini aralıksız sürdürüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Jandarma, 3-sayfa, trafik, Spor, 3.Sayfa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da yapılan denetimlerde kusurlu araç ve sürücülere 170 bin 128 TL ceza kesildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’li Tuncay Özkan’a 250 bin liralık tazminat davası açtı Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li Tuncay Özkan'a 250 bin liralık tazminat davası açtı
11:48 Ukrayna, Rusya’da 38 katlı bir binayı drone ile vurdu O anlar kamerada Ukrayna, Rusya'da 38 katlı bir binayı drone ile vurdu! O anlar kamerada
11:16 Yanına gelen adamın sorusu hayatını değiştirdi O artık milyonlarca liralık servete ortak Yanına gelen adamın sorusu hayatını değiştirdi! O artık milyonlarca liralık servete ortak
10:48 AK Partili Özlem Zengin, Dilruba’nın tutuklanmasına karşı çıktı: Doğru bulmuyorum AK Partili Özlem Zengin, Dilruba'nın tutuklanmasına karşı çıktı: Doğru bulmuyorum
09:58 Esad’dan dikkat çeken Türkiye çıkışı: Normalleşme çabaları sonuçsuz kaldı Esad'dan dikkat çeken Türkiye çıkışı: Normalleşme çabaları sonuçsuz kaldı
22:41 Sosyal medyada bu pozisyonlar tartışılıyor Fenerbahçe, ilk yarıda 2 kez penaltı bekledi Sosyal medyada bu pozisyonlar tartışılıyor! Fenerbahçe, ilk yarıda 2 kez penaltı bekledi
21:34 CHP’li Tuncay Özkan Erdoğan’ı hedef aldı, başsavcılık soruşturma başlattı CHP'li Tuncay Özkan Erdoğan'ı hedef aldı, başsavcılık soruşturma başlattı
21:20 Kasımpaşa ile Adana Demirspor 2-2 berabere kaldı Kasımpaşa ile Adana Demirspor 2-2 berabere kaldı
20:40 Erdoğan: Yangına müdahalede geç kaldılar, hesap vermesi gerekenler yerel yönetimlerdir Erdoğan: Yangına müdahalede geç kaldılar, hesap vermesi gerekenler yerel yönetimlerdir
20:13 Santiago Bernabeu ayakta alkışladı Arda Güler şov yaptı, Real Madrid 3-0 kazandı Santiago Bernabeu ayakta alkışladı! Arda Güler şov yaptı, Real Madrid 3-0 kazandı
19:49 AK Parti Sakarya İl Başkan Yardımcısı yorgun mermi ile yaralandı AK Parti Sakarya İl Başkan Yardımcısı yorgun mermi ile yaralandı
19:14 Beşiktaş’a piyango vurdu Daniel Amartey’e Premier Lig’den talip var Beşiktaş'a piyango vurdu! Daniel Amartey'e Premier Lig'den talip var
19:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat’ta Selçuklu mezarlığını ziyaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'ta Selçuklu mezarlığını ziyaret etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2024 12:49:58. #1.11#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da yapılan denetimlerde kusurlu araç ve sürücülere 170 bin 128 TL ceza kesildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement