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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde çıkan yangında yardım kutusu kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde çıkan yangında yardım kutusu kullanılamaz hale geldi

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde çıkan yangında, Kapaklı Belediyesi'ne ait kitap ve oyuncak kumbarası kullanılamaz hale geldi. Yangın sonucunda yardım kutusu cayır cayır yanarak içindeki malzemelerle birlikte kül oldu.

Tekirdağ\'ın Kapaklı ilçesinde çıkan yangında yardım kutusu kullanılamaz hale geldi
23.01.2024 - 08:55,
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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında kitap ve oyuncak kumbarası olarak kullanılan yardım kutusu cayır cayır yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yangın, Cumhuriyet Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde bulunan, yıkılmadan önce Mehmet Elfide Erdegül İlkokulu'nun bahçesi olan, şimdilerde ise otopark olarak kullanılan boş alanda meydana geldi.

Henüz bilinmeyen bir nedenle Kapaklı Belediyesi'ne ait kitap ve oyuncak kumbarası alev aldı. Kısa süre içerisinde alevlerin içerisinde kalan kumbara, içinde bulunan malzemelerin etkisiyle patlayarak cayır cayır yandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yardım kutusu kullanılmaz hale geldi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde çıkan yangında yardım kutusu kullanılamaz hale geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde çıkan yangında yardım kutusu kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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