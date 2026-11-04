Tekirdağ'da yasa dışı avcılığa karşı su ürünleri denetimleri aralıksız sürüyor - Son Dakika
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Tekirdağ'da yasa dışı avcılığa karşı su ürünleri denetimleri aralıksız sürüyor

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Tekirdağ\'da yasa dışı avcılığa karşı su ürünleri denetimleri aralıksız sürüyor
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Tekirdağ'da 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında balıkçı barınakları, perakende satış noktaları ve av araçlarına yönelik denetimler sürüyor. İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı avcılığı önlemeyi ve gıda güvenilirliğini sağlamayı hedefliyor.

Tekirdağ'da su ürünlerinin korunması, sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması ve yasa dışı avcılıkla mücadele kapsamında denetimler aralıksız devam ediyor.

1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında Tekirdağ İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine bağlı su ürünleri kontrol ekipleri tarafından balıkçı barınakları, perakende satış noktaları ve av araçlarına yönelik denetimler gerçekleştiriliyor.

Eş zamanlı olarak sürdürülen kontrollerde su ürünleri mevzuatına uygunluk denetlenirken, yasa dışı su ürünleri avcılığının önlenmesi ve caydırıcılığın sağlanması hedefleniyor.

Yetkililer, su ürünlerinin korunması, doğal kaynakların gelecek nesillere aktarılması ve denizden sofraya gıda güvenilirliğinin sağlanması amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüldüğünü belirtti.

Kaynak: İHA
3. SayfaTekirdağEkonomiGüncelTarımSon Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da yasa dışı avcılığa karşı su ürünleri denetimleri aralıksız sürüyor - Son Dakika
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