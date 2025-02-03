Tekirdağ'da yolcu minibüsünden inerken dengesini kaybeden yaşlı adam yaralandı.
Olay, Çorlu ilçesi Çobançeşme Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde meydana geldi. Yeniçiftlik istikametine seyreden yolcu minibüsü, 87 yaşındaki yolcu Y.S.'nin inmesi için Cumhuriyet Parkı girişinde durakladı.
Minibüsten indiği sırada dengesini kaybeden Y.S. kaldırım üzerine düştü. Yaralanan yaşlı adam, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - TEKİRDAĞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Tekirdağ'da Yaşlı Adam Minibüsten Düşerek Yaralandı - Son Dakika
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