Tekirdağ'da Yüzlerce Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi, 3 Kişiden 1'i Tutuklandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da Yüzlerce Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi, 3 Kişiden 1'i Tutuklandı

Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, Aydoğdu Mahallesi'nde yapılan operasyonda 96 plaster halinde 1340 adet sentetik ecza hap maddesi, ruhsatsız av tüfeği ve tabanca ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 3 kişiden biri tutuklandı.

06.07.2024 11:13
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Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yüzlerce uyuşturucu hap geçirilirken olayda yakalanan 3 kişiden 1'i tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretine yönelik çalışmalar sürüyor. Yapılan çalışmalarda Aydoğdu Mahallesinde K.Ç, V.Ş. ve M.Ş. isimli şahıslara ait 3 ayrı ikamette operasyon düzenlendi. Operasyonda yapılan aramalarda, 96 plaster halinde 1340 adet sentetik ecza hap maddesi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 1 adet şarjör ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak gözaltına alınan M.Ş isimli şahsa 6136 SKM suçundan işlem yapılırken K.Ç. isimli şahıs adli kontrol şartıyla ile serbest kaldı. V.Ş. isimli şahıs ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da Yüzlerce Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi, 3 Kişiden 1'i Tutuklandı - Son Dakika

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