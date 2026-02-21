Tekirdağ'da Zincirleme Trafik Kazası - Son Dakika
Tekirdağ'da Zincirleme Trafik Kazası

21.02.2026 10:06
Çorlu'da işçi servisi ile iki otomobil çarpıştı; 1 kişi yaralandı, sağlık ekipleri müdahale etti.

Tekirdağ Çorlu'da işçi servisi ile iki otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Havuzlar Mahallesi Hürriyet Caddesi (Türkücü yolu) üzerinde meydana geldi. Türkücü istikametinden ilçe merkezi istikametine seyreden A.T. idaresindeki otomobil, karşı yönden gelen Ş.D. idaresindeki işçileri taşıyan servis minibüsüyle çarpıştı. Bu sırada servisle çarpıştıktan sonra savrulan A.T.'nin kullandığı otomobil, karşı yönden gelen M.G. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Zincirleme kaza sonrası sürücü M.G. yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

"20 işçi vardı, Allah korudu desem yeridir"

Olay yerinde konuşan servis şoförü Ş.D., "Yaklaşık 20 işçiyi fabrikaya bırakmak için yola çıktım. Ben şeridimde giderken, karşı yönden gelen otomobil bir anda arka tekere çarptı. Gördüğünüz gibi arka tekerlek çıktı. Yani Allah korudu desem yeridir" dedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

