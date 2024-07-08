Tekirdağ'da 'Zıpkın 17' operasyonu
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da düzenlenen 'Zıpkın 17' operasyon ve uygulamada 10 aranan şahıs yakalanırken, uygulamada 17 şahsa 37 bin 706 trafik para cezası uygulandı.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca 'Zıpkın' operasyonları sürüyor. Marmaraereğlisi İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde icra edilen dar sokaklar aranan şahıslara yönelik huzur ve güven uygulaması (ZIPKIN-17 Operasyonu) faaliyeti sonucunda, 335 araç ve 1927 şahıs sorgulandı. Operasyonda 10 aranan şahıs yakalandı.
Uygulamada 17 şahsa 37 bin 706 trafik para cezası uygulandı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Tekirdağ'da 'Zıpkın 17' Operasyonu: 10 Aranan Şahıs Yakalandı, 17 Şahsa Trafik Cezası Uygulandı - Son Dakika
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