Tekirdağ'da 'Zıpkın-9' operasyonunda 23 kişi yakalandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da 'Zıpkın-9' operasyonunda 23 kişi yakalandı

Tekirdağ\'da \'Zıpkın-9\' operasyonunda 23 kişi yakalandı

Tekirdağ'da jandarma ekipleri tarafından Çerkezköy ilçesinde düzenlenen Zıpkın-9 operasyonunda ve kent genelindeki uygulamada 23 kişi yakalandı. Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde yapılan operasyonda 2 bin 185 kişi sorgulandı ve aranan 23 şahıs yakalandı. Ayrıca uygulama kapsamında 381 araç kontrol edildi ve 15 araca işlem yapılarak 4 araç trafikten men edildi.

20.05.2024 14:21
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Tekirdağ'da 'Zıpkın-9' operasyonunda 23 kişi yakalandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da jandarma ekiplerince Çerkezköy ilçesinde düzenlenen Zıpkın-9 operasyonunda ve kent genelindeki uygulamada 23 kişi yakalandı.

Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde Dar Sokaklar ve aranan şahıslara yönelik huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi. Zıpkın-9 adı verilen uygulama ve operasyonda 2 bin 185 şahıs sorgulandı. Sorgulanan vatandaşlardan aranan 23 şahıs yakalandı. Uygulamada 381 araçta kontrol edildi. Uygulamada 15 araca işlem yapılırken kusur bulunan 4 araç trafikten men edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da 'Zıpkın-9' operasyonunda 23 kişi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da 'Zıpkın-9' operasyonunda 23 kişi yakalandı - Son Dakika
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