Tekirdağ'dan Bartın'a gelen arkadaşlar tekne mezarlarında hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Tekirdağ'dan Bartın'a gelen arkadaşlar tekne mezarlarında hayatını kaybetti

Tekirdağ\'dan Bartın\'a gelen arkadaşlar tekne mezarlarında hayatını kaybetti

Tekirdağ'dan Bartın'ın Kurucaşile ilçesine gelen 2 arkadaş, yaptırdıkları teknelerde geceyi geçirirken hayatını kaybetti. Arkadaşların cenazeleri, yan yana bulundukları tekneden indirilerek otopsi için hastaneye götürüldü.

20.05.2024 16:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'dan Bartın'ın Kurucaşile ilçesine gelen 2 arkadaşın yaptırdığı tekne mezarları oldu.

Edinilen bilgiye Tekirdağ bölgesinde balık avlayarak geçimini sağlayan 44 yaşındaki F.K. ile 35 yaşındaki M.B., yeni avlanma sezonu öncesinde 2 balıkçı teknesi yapmaya karar verdi. Bartın'ın Kurucaşile ilçesine Hisar Köyü Tekkeönü mevkiisinde imalathanesi bulunan bir ustaya 2 adet tekne siparişi veren arkadaşlardan birinin teknesinin yapımında son aşamaya gelindi. Tekneye motor getirmek üzere bir kaç gün önce ilçeye gelen arkadaşlar, motoru indirerek, teknedeki son durumu bizzat gördü. Teknelerden diğerinin yapımına ise yeni başlandığını öğrenen arkadaşlar, büyük hayallerle yaptırdıkları teknede yatarak, geceyi geçirdi. Dün akşam Tekirdağ'a dönmeyi planlayan arkadaşlar, son anda fikrini değiştirerek, bu sabah yola çıkma kararı aldı. Gece üşüyen arkadaşlar ısınmak için bir kovanın içerisinde ateş yakarak, köz haline getirdi. Tekne içerisinde yatan arkadaşlar, üşümemek için teneke içerisindeki közleri de yanlarına aldı. Teknenin kapaklarını kapatan arkadaşlar, bir daha uyanamadı.

Birlikte geldikleri Kurucaşile'de, hayatlarını kaybeden arkadaşların cenazeleri, yeni av sezona yetiştirmek istedikleri teknede yan yana bulundu.

Olay yerine gelen jandarma olay yeri inceleme ekipleri ve savcılık incelemesinin ardından F.K. ile M.B'nin cenazeleri tabut içerisinde tekneden indirilerek, otopsi yapılmak üzere Bartın Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ndeki morga götürüldü. Yapılacak otopsi ve işlemlerin ardından cenazelerin Tekirdağ'a gönderileceği öğrenildi. - BARTIN

Kaynak: İHA

Kurucaşile, Tekirdağ, Otopsi, Bartın, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'dan Bartın'a gelen arkadaşlar tekne mezarlarında hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:14 Tüm bunlar tesadüf mü Aliyev ile yakınlaşan 3 liderden biri öldü, biri ölümle pençeleşiyor, diğeri de tehdit ediliyor Tüm bunlar tesadüf mü? Aliyev ile yakınlaşan 3 liderden biri öldü, biri ölümle pençeleşiyor, diğeri de tehdit ediliyor
16:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kobani Davası yorumu: Karar yüreklere su serpmiştir, memnuniyet duyuyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kobani Davası yorumu: Karar yüreklere su serpmiştir, memnuniyet duyuyoruz
15:46 İbrahim Reisi öldü, peki bundan sonra ne olacak İran’da seçim için takvim belirlendi İbrahim Reisi öldü, peki bundan sonra ne olacak? İran'da seçim için takvim belirlendi
14:49 Duruşmada hareketli dakikalar Mahkeme Başkanı, Ayhan Bora Kaplan’ı salondan attı Duruşmada hareketli dakikalar! Mahkeme Başkanı, Ayhan Bora Kaplan'ı salondan attı
07:03 İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı helikopter kazasında hayatını kaybetti İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı helikopter kazasında hayatını kaybetti
16:31 Dursun Özbek: Ali Koç 4’ü silahlı 70 kişiyle stada geldi Dursun Özbek: Ali Koç 4'ü silahlı 70 kişiyle stada geldi
16:25 Müge Anlı’da eski eşini, yasak aşkını öldürdüğünü söylemişti Tutuklanan Emine, sevgilisinden vazgeçmedi: Yine onunla olurum Müge Anlı'da eski eşini, yasak aşkını öldürdüğünü söylemişti! Tutuklanan Emine, sevgilisinden vazgeçmedi: Yine onunla olurum
15:51 Eski Galatasaraylı Evren Turhan’ın derbi tahmini alay konusu oldu Eski Galatasaraylı Evren Turhan'ın derbi tahmini alay konusu oldu
15:32 “Başım ağrıyor“ diyerek ilaç içip uyuyan üniversiteli İrem, yatağında ölü bulundu "Başım ağrıyor" diyerek ilaç içip uyuyan üniversiteli İrem, yatağında ölü bulundu
15:03 Yunan takımı, Atatürk paylaşımı yapan Samet Akaydın’ı kadro dışı bıraktı Yunan takımı, Atatürk paylaşımı yapan Samet Akaydın'ı kadro dışı bıraktı
14:59 Özel olarak yaptırdıkları tekneyi teslim almaya gelmişlerdi 2 arkadaş sessiz ölüme kurban gitti Özel olarak yaptırdıkları tekneyi teslim almaya gelmişlerdi! 2 arkadaş sessiz ölüme kurban gitti
14:54 İnşaat kazısı yapan operatör, elleri ve ayakları bağlanmış ceset buldu İnşaat kazısı yapan operatör, elleri ve ayakları bağlanmış ceset buldu
14:52 Kongo’daki darbe girişiminden çarpıcı görüntüler Ülkeyi karıştıran lideri canlı yayın yaparken öldürmüşler Kongo'daki darbe girişiminden çarpıcı görüntüler! Ülkeyi karıştıran lideri canlı yayın yaparken öldürmüşler
14:29 Reisi’nin can verdiği helikopterin yanına giden Fulya Öztürk, enkazın başındaki ekiplere yardım teklif etti Reisi'nin can verdiği helikopterin yanına giden Fulya Öztürk, enkazın başındaki ekiplere yardım teklif etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2024 17:52:29. #1.11#
SON DAKİKA: Tekirdağ'dan Bartın'a gelen arkadaşlar tekne mezarlarında hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement