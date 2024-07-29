Tekirdağ Hayrabolu'da Kimya Fabrikasında Yangın - Son Dakika
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Tekirdağ Hayrabolu'da Kimya Fabrikasında Yangın

Tekirdağ Hayrabolu\'da Kimya Fabrikasında Yangın

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde bulunan bir kimya fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangının diğer fabrikalara sıçramaması için mücadele eden ekipler, çalışmalarını sürdürüyor.

29.07.2024 18:31
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Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde bir fabrikada yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor.

İddiaya göre, Hayrabolu Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren bir kimya fabrikasında akşam saatlerinde çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede tüm fabrikayı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, alevlerin diğer fabrikalara sıçramasını engellemek için yoğun bir mücadele veriyor. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ Hayrabolu'da Kimya Fabrikasında Yangın - Son Dakika

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