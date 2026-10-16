Tekirdağ Hayrabolu\'da müstakil evde çıkan yangın, evi kullanılamaz hale getirdi

Tekirdağ Hayrabolu'da müstakil evde çıkan yangın, evi kullanılamaz hale getirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesi Hasköy Mahallesi'nde Abdullah B.'ye ait müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ve jandarma ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale gelirken inceleme başlatıldı.
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde çıkan yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi.
Hayrabolu ilçesine bağlı Hasköy Mahallesi'nde Abdullah B.'ye ait müstakil evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Ev kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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