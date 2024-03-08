Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, okullarda siber suçlarla mücadele çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika
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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, okullarda siber suçlarla mücadele çalışmalarını sürdürüyor

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, okullarda siber suçlarla mücadele çalışmalarını sürdürüyor

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından okullarda siber suçların önlenmesi ve zararların en aza indirgenmesi için bilgilendirme çalışmaları yapılıyor. Fatih Anadolu Lisesi ve Halil Tuna İlkokulu'nda 330 öğrenci ve 10 öğretmene güvenli internet kullanımı, siber zorbalık, sosyal medya bağımlılığı ve yasa dışı bahis teknoloji bağımlılığı konularında bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi.

08.03.2024 13:12
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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi için okullarda bilgilendirme çalışmaları sürüyor.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılması amacıyla oluşturulan SİBERAY programı sürüyor. Bu çerçevede Fatih Anadolu Lisesi ve Halil Tuna İlkokulunda 330 öğrenci ve 10 öğretmene yönelik; güvenli ve bilinçli internet kullanımı, siber zorbalık, sosyal medya bağımlılığı ve zararları yasa dışı bahis teknoloji bağımlılığı konularında bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, okullarda siber suçlarla mücadele çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

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