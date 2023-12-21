 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Ekipleri, internet zararlarına karşı faaliyetlerini sürdürüyor. - Son Dakika
Üye Girişi

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Ekipleri, internet zararlarına karşı faaliyetlerini sürdürüyor.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Ekipleri, internetteki zararlı alışkanlıklar ve siber zorbalığa karşı faaliyetlerini sürdürüyor. Bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında Yahya Kemal Beyatlı Güzel Sanatlar Lisesi'nde 350 öğrenci ve 5 öğretmene yönelik bilgilendirme yapıldı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Ekipleri, internet zararlarına karşı faaliyetlerini sürdürüyor.
21.12.2023 - 10:53,  Güncelleme: 10:57
Abone Ol

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Ekipleri, internetteki zararlı alışkanlıklar ve siber zorbalığa karşı faaliyetlerini sürdürüyor.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılması amacıyla oluşturulan SİBERAY programı sürüyor.

Bilinçlendirme faaliyetlerinde Yahya Kemal Beyatlı Güzel Sanatlar Lisesinde 350 öğrenci ve 5 öğretmen olmak üzere toplamda 355 kişiye yönelik olarak, güvenli ve bilinçli internet kullanımı, siber zorbalık, sosyal medya bağımlılığı ve zararları, yasa dışı bahis, teknoloji Bağımlılığı konularında bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Faaliyetlerde bilinçlendirme el broşürleri de dağıtıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Siber Suçlarla Mücadele, Yahya Kemal Beyatlı, Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, Güvenlik, 3.Sayfa, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Ekipleri, internet zararlarına karşı faaliyetlerini sürdürüyor. - Son Dakika


10:47
Acun Ilıcalı: Adnan Oktar Örgütünden Ayrıldım Acun Ilıcalı: Adnan Oktar Örgütünden Ayrıldım
10:46
Roman Abramoviç, İstanbul'da gittiği mekanda personeli ihya etti Roman Abramoviç, İstanbul'da gittiği mekanda personeli ihya etti
10:45
Altın Gram Fiyatı Düşüşle Başladı, Yükselişle Devam Ediyor Altın Gram Fiyatı Düşüşle Başladı, Yükselişle Devam Ediyor
10:25
Toyota, 1 milyon 120 bin aracı geri çağırıyor Toyota, 1 milyon 120 bin aracı geri çağırıyor
09:51
Fiyatı 3,5 kat artmasına rağmen yılbaşı öncesi hindilere ilgi yoğun Fiyatı 3,5 kat artmasına rağmen yılbaşı öncesi hindilere ilgi yoğun
09:48
Erdem Şanlı ve Deniz Işın Aşk Yaşamaya Başladı Erdem Şanlı ve Deniz Işın Aşk Yaşamaya Başladı
09:48
THY'nin Antalya Havalimanı'ndaki seferleri iptal edildi THY'nin Antalya Havalimanı'ndaki seferleri iptal edildi
09:28
Engelli çocuğunun yanında eşini feci şekilde darp etti Engelli çocuğunun yanında eşini feci şekilde darp etti

Son Dakika
10:47 Acun Ilıcalı: Adnan Oktar Örgütünden Ayrıldım
10:46 Roman Abramoviç, İstanbul'da gittiği mekanda personeli ihya etti
10:45 Altın Gram Fiyatı Düşüşle Başladı, Yükselişle Devam Ediyor
10:25 Toyota, 1 milyon 120 bin aracı geri çağırıyor
09:51 Fiyatı 3,5 kat artmasına rağmen yılbaşı öncesi hindilere ilgi yoğun
09:48 Erdem Şanlı ve Deniz Işın Aşk Yaşamaya Başladı
09:48 THY'nin Antalya Havalimanı'ndaki seferleri iptal edildi
09:28 Engelli çocuğunun yanında eşini feci şekilde darp etti
09:22 9. kattan düşen genç kadın hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2023 11:11:18. #1.13#
SON DAKİKA: Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Ekipleri, internet zararlarına karşı faaliyetlerini sürdürüyor. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement