Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Ekipleri, internet zararlarına karşı faaliyetlerini sürdürüyor.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Ekipleri, internetteki zararlı alışkanlıklar ve siber zorbalığa karşı faaliyetlerini sürdürüyor.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılması amacıyla oluşturulan SİBERAY programı sürüyor.

Bilinçlendirme faaliyetlerinde Yahya Kemal Beyatlı Güzel Sanatlar Lisesinde 350 öğrenci ve 5 öğretmen olmak üzere toplamda 355 kişiye yönelik olarak, güvenli ve bilinçli internet kullanımı, siber zorbalık, sosyal medya bağımlılığı ve zararları, yasa dışı bahis, teknoloji Bağımlılığı konularında bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Faaliyetlerde bilinçlendirme el broşürleri de dağıtıldı. - TEKİRDAĞ