Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, Velimeşe'de tekstil fabrikasında çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Yangına çevre ilçelerden de gelen itfaiye ekipleri ve TOMA'lar tarafından müdahale ediliyor.
Çorlu - Çerkezköy yolu üzeri Velimeşe Mahallesi'nde tekstil fabrikasının bez kurutma bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle dumandan etkilenen çok sayıda işçiye sağlık ekipleri müdahale ediyor. Jandarma ekipleri de olay yerinde incelemelerini sürdürüyor.
Yangında 6 işçi dumandan etkilenmesi sonucu hastaneye kaldırıldı. Rüzgarın da etkisi ile giderek büyüyen yangına itfaiyenin yanı sıra TOMA'lar da müdahale ediyor. - TEKİRDAĞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Tekirdağ'ın Ergene ilçesindeki tekstil fabrikasında yangın çıktı - Son Dakika
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