Tekirdağ Kapaklı\'da araç durdurup roman havası oynayan 3 şahıs

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Tekirdağ Kapaklı ilçesinde 3 şahıs yol ortasında aracı durdurup roman havası oynadı.
Olay, Kapaklı İnönü Mahallesi'nde Gazi Osman Paşa Caddesi ile Hisar Sokak'ın birleştiği noktada meydana geldi. Cadde üzerinde aracından inen 3 şahıs roman havası ve zeybek oynamaya başladı. Vatandaşın objektifine yansıyan görüntülerde trafik akışını engellediği görülen şahısların alkollü olduğu iddia edildi. - TEKİRDAĞ
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