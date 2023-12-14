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Tekirdağ Kapaklı'da araç durdurup roman havası oynayan 3 şahıs - Son Dakika
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Tekirdağ Kapaklı'da araç durdurup roman havası oynayan 3 şahıs

Tekirdağ Kapaklı ilçesinde, Gazi Osman Paşa Caddesi'nde araçlarını durduran 3 şahıs, yol ortasında roman havası ve zeybek oynadı. Alkollü oldukları iddia edilen şahıslar, trafik akışını engelledi.

Tekirdağ Kapaklı\'da araç durdurup roman havası oynayan 3 şahıs
14.12.2023 - 13:28,
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Tekirdağ Kapaklı ilçesinde 3 şahıs yol ortasında aracı durdurup roman havası oynadı.

Olay, Kapaklı İnönü Mahallesi'nde Gazi Osman Paşa Caddesi ile Hisar Sokak'ın birleştiği noktada meydana geldi. Cadde üzerinde aracından inen 3 şahıs roman havası ve zeybek oynamaya başladı. Vatandaşın objektifine yansıyan görüntülerde trafik akışını engellediği görülen şahısların alkollü olduğu iddia edildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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Tekirdağ, Olaylar, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ Kapaklı'da araç durdurup roman havası oynayan 3 şahıs - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tekirdağ Kapaklı'da araç durdurup roman havası oynayan 3 şahıs - Son Dakika
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