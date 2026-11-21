İstanbul Beykoz'da tehlikeli şekilde şerit değiştirerek ilerleyen sürücü kamyona çarptı. Kaza anı kameraya yansırken, kısa sürede yakalanan sürücünün aday sürücü belgesi daimi olarak iptal edildi.

Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Beykoz Riva Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirerek ilerleyen sürücü, seyir halindeki kamyona çarptı.

KAMERA KAYITLARINDAN TESPİT EDİLDİ

İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma ekipleri, güvenlik ve trafik kamerası kayıtları üzerinde inceleme başlattı. İncelemeler sonucunda kazaya neden olan sürücü belirlenerek yakalandı ve hakkında işlem başlatıldı.

90 BİN LİRA CEZA, BELGESİ DAİMİ İPTAL

Sürücüye 90 bin lira idari para cezası uygulandı. Aday sürücü statüsünde olması nedeniyle sürücü belgesi daimi olarak iptal edilirken, kazaya karışan araç da 2 ay süreyle trafikten menedildi.

Jandarmadan yapılan açıklamada da trafik kurallarına uyulmasının önemine dikkat çekilerek, "Trafikte yapılan her kural ihlali, telafisi mümkün olmayan sonuçlara yol açabilir. Tehlikeli araç kullanarak hem kendi hayatınızı hem de diğer yol kullanıcılarının hayatını riske atmayın" ifadelerine yer verildi.