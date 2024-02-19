Tekirdağ Kapaklı'da Çalınan Otomobil Çorlu'da Bulundu - Son Dakika
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Tekirdağ Kapaklı'da Çalınan Otomobil Çorlu'da Bulundu

Tekirdağ Kapaklı\'da Çalınan Otomobil Çorlu\'da Bulundu

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde çalınan bir otomobil, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Çorlu ilçesinde bulundu. Çalıntı araç, park halinde bulunarak yediemin otoparkına çektirildi ve şüpheli şahıs gözaltına alındı.

19.02.2024 13:47
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Tekirdağ Kapaklı ilçesinde çalınan otomobil, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Çorlu ilçesinde bulundu.

Olay, Kapaklı Yunus Emre Mahallesi Faruk Ilgaz Caddesi'nde meydana geldi. T.D. isimli vatandaş 59 ZF 986 plakalı otomobilinin bahse konu adreste çalındığını polis ekiplerine beyan etti.

Yapılan saha çalışmaları sonucunda çalıntı araç Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi'nde park halinde bulunarak yediemin otoparkına çektirildi. Olayın şüphelisi olan İ.Y. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Konu ile ilgili tahkikat başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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