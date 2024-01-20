 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Tekirdağ Kapaklı'da Doğalgaz Faturaları Yazarken Yaralanan Çalışan - Son Dakika
Üye Girişi

Tekirdağ Kapaklı'da Doğalgaz Faturaları Yazarken Yaralanan Çalışan

Tekirdağ Kapaklı ilçesinde bir çalışan, doğalgaz faturalarını yazarken dengesini kaybederek merdivenlerden düşerek yaralandı. Olayın ardından vatandaşların yardımıyla ambulansa kaldırılan yaralı, Kapaklı Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Tekirdağ Kapaklı\'da Doğalgaz Faturaları Yazarken Yaralanan Çalışan
20.01.2024 - 16:11,  Güncelleme: 16:11
Abone Ol

Tekirdağ Kapaklı ilçesinde bir çalışan, doğalgaz faturalarını yazarken dengesini kaybetmesi sonucu merdivenlerden düşerek yaralandı.

Olay, Kapaklı Cumhuriyet Mahallesi Didem Sokak'ta buluna Hancı Apartmanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Burak G. doğalgaz faturalarını yazdığı sırada dengesini kaybederek merdivenlerden düştü.

Vatandaşların yardımıyla ambulansa kaldırıldı

Apartmandakilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Burak G'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra yaralı vatandaş çevredekilerin yardımıyla ambulansa kaldırılarak Kapaklı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burak G.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Cumhuriyet Mahallesi, Devlet Hastanesi, Tekirdağ, Kaza, 3.Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ Kapaklı'da Doğalgaz Faturaları Yazarken Yaralanan Çalışan - Son Dakika


08:55
Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı
08:07
Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı
03:10
İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada
02:57
Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı
00:37
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti
23:48
İtalya'da ırkçılık skandalı! Tezahüratları duyan futbolcu sahayı terk etti, oyun durdu İtalya'da ırkçılık skandalı! Tezahüratları duyan futbolcu sahayı terk etti, oyun durdu
23:29
Yüksek sesle horlayan komşusunu bıçaklayarak öldürdü Yüksek sesle horlayan komşusunu bıçaklayarak öldürdü
23:29
Genç kadın otel odasında ölü bulundu Genç kadın otel odasında ölü bulundu

Son Dakika
08:55 Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı
08:07 Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı
03:10 İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada
02:57 Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı
00:37 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti
23:48 İtalya'da ırkçılık skandalı! Tezahüratları duyan futbolcu sahayı terk etti, oyun durdu
23:29 Yüksek sesle horlayan komşusunu bıçaklayarak öldürdü
23:29 Genç kadın otel odasında ölü bulundu
23:21 Otomobil camı kırıp alışveriş merkezine girdi, yürüyen merdivende asılı kaldı: 1'i ağır 3 yaralı
23:13 Beşiktaş'ın hocası, Pendikspor hezimetinden kendini sorumlu tuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2024 09:28:17. #1.13#
SON DAKİKA: Tekirdağ Kapaklı'da Doğalgaz Faturaları Yazarken Yaralanan Çalışan - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement