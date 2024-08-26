Tekirdağ Kapaklı\'da Genç Bir Kişi Ölü Olarak Bulundu

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Tekirdağ Kapaklı ilçesindeki evinde henüz bilinmeyen bir nedenle ölü olarak bulunan 24 yaşındaki genç toprağa verildi.

Yaşanan olay, Kapaklı Atatürk Mahallesi Doktor Sadık Ahmet Caddesi üzerinde bulunan bir ikamette meydana geldi. 24 yaşındaki Doğukan Yıldız'dan haber alamayan yakınları çilingir çağırarak eve girdi ve Yıldız'ı hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri yaptıkları inceleme sonrası Yıldız'ın hayatını kaybettiğini belirlerken polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.

25 Ağustos Pazar günü kılınan cenaze namazı sonrası Yıldız, ailesi, sevenleri ve birçok kişinin katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı. - TEKİRDAĞ