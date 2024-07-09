Tekirdağ Kapaklı'da Hafif Ticari Araç ile Motosiklet Çarpıştı - Son Dakika
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Tekirdağ Kapaklı'da Hafif Ticari Araç ile Motosiklet Çarpıştı

Tekirdağ Kapaklı\'da Hafif Ticari Araç ile Motosiklet Çarpıştı

Tekirdağ Kapaklı ilçesinde Pınar Bulvarı'nda meydana gelen kazada, hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı. Motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

09.07.2024 11:58  Güncelleme: 12:00
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Tekirdağ Kapaklı ilçesi Pınar Bulvarı'nda hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Kapaklı ilçesi Pınar Bulvarı belediye önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kapaklı- Saray yönünde hareket eden Ç.B. yönetimindeki 34 FLR 383 plakalı hafif ticari araç ile aynı yönde ilerleyen H.K. hakimiyetindeki 34 FAB 516 plakalı motosikletin çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazada çarpışmanın etkisiyle yere düşen motosiklet sürücüsü H.K. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan motosiklet sürücüsü H.K. ambulansla Kapaklı Devlet Hastanesine kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ Kapaklı'da Hafif Ticari Araç ile Motosiklet Çarpıştı - Son Dakika

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