Tekirdağ Kapaklı'da Kazak Gölü'nde Uyuşturucu Satıcıları Yakalandı - Son Dakika
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Tekirdağ Kapaklı'da Kazak Gölü'nde Uyuşturucu Satıcıları Yakalandı

Tekirdağ Kapaklı\'da Kazak Gölü\'nde Uyuşturucu Satıcıları Yakalandı

Tekirdağ Kapaklı ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda Kazak Gölü'nde uyuşturucu satan 4 şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda 152 gram bonzai ve 7 bin 635 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar hakkında işlem yapıldı.

19.04.2024 14:52
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Tekirdağ Kapaklı'da İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda Kazak Gölü'nde uyuşturucu satan şahıslar yakalandı.

Olay, Kapaklı ilçesi Kazak Gölü Mesire Alanı'nda meydana geldi. Bahse konu adreste çalışma gerçekleştiren ekipler, K.Ç., İ.B., A.P. ve A.M. üzerinde arama gerçekleştirdi. Yapılan arama sonucunda 152 gram bonzai ve 7 bin 635 lira ele geçirildi.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 4 şahıs hakkında işlem yapıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ Kapaklı'da Kazak Gölü'nde Uyuşturucu Satıcıları Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ Kapaklı'da Kazak Gölü'nde Uyuşturucu Satıcıları Yakalandı - Son Dakika
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