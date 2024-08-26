Tekirdağ Kapaklı'da Motosiklet ile Minibüs Çarpıştı: 1 Yaralı - Son Dakika
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Tekirdağ Kapaklı'da Motosiklet ile Minibüs Çarpıştı: 1 Yaralı

Tekirdağ Kapaklı\'da Motosiklet ile Minibüs Çarpıştı: 1 Yaralı

Tekirdağ Kapaklı ilçesinde motosiklet ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza, Kapaklı Yunus Emre Mahallesi Alaaddin Caddesi üzerinde meydana geldi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü hastaneye kaldırırken, polis ekipleri inceleme başlattı.

26.08.2024 16:38
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Tekirdağ Kapaklı ilçesinde motosiklet ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Yaşanan kaza, Kapaklı Yunus Emre Mahallesi Alaaddin Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakasız olduğu belirlenen F.A.Ç. kontrolündeki motosiklet ile Ö.D. idaresindeki 59 TR 469 plakalı minibüs çarptı.

Motosiklet sürücüsü başından yaralandı

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri başından yaralanan motosiklet sürücüsünü Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırırken, polis ekipleri yaşanan kaza ile ilgili inceleme başlattı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ Kapaklı'da Motosiklet ile Minibüs Çarpıştı: 1 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ Kapaklı'da Motosiklet ile Minibüs Çarpıştı: 1 Yaralı - Son Dakika
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