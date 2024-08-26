Tekirdağ Kapaklı\'da Motosiklet ile Minibüs Çarpıştı: 1 Yaralı

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Tekirdağ Kapaklı ilçesinde motosiklet ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Yaşanan kaza, Kapaklı Yunus Emre Mahallesi Alaaddin Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakasız olduğu belirlenen F.A.Ç. kontrolündeki motosiklet ile Ö.D. idaresindeki 59 TR 469 plakalı minibüs çarptı.

Motosiklet sürücüsü başından yaralandı

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri başından yaralanan motosiklet sürücüsünü Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırırken, polis ekipleri yaşanan kaza ile ilgili inceleme başlattı. - TEKİRDAĞ