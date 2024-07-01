Tekirdağ Kapaklı'da Motosikletli Sürücülere 379 Bin TL Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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Tekirdağ Kapaklı'da Motosikletli Sürücülere 379 Bin TL Cezai İşlem Uygulandı

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, son bir haftada 458 motosiklet ve sürücü kontrol edildi. Denetimler sonucunda 21 sürücüye ehliyetsiz motosiklet kullanmaktan, 32 sürücüye kasksız motosiklet kullanmaktan, 2 sürücüye abart egzoz bulundurmak ve 112 sürücüye diğer trafik kurallarını ihlal etmekten toplamda 379 bin 568 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca 9 motosiklet trafikten men edildi. Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü, denetimlerin devam edeceğini bildirdi.

01.07.2024 15:36
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Tekirdağ Kapaklı'da İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından motosikletli sürücülerine yönelik yapılan denetimlerde 379 bin lira ceza kesildi.

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir haftada motosikletli sürücülere özel denetim gerçekleştirildi. Bu süre içerisinde 458 motosiklet ve sürücü kontrol edilirken, 21 sürücüye ehliyetsiz motosiklet kullanmaktan, 32 sürücüye kasksız motosiklet kullanmaktan, 2 sürücüye abart egzoz bulundurmak ve 112 sürücüye diğer trafik kurallarını ihlal ettiği gerekçesi ile 379 bin 568 TL idari para cezası uygulandı ve 9 motosiklet trafikten men edildi.

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü yapılan denetimlerin devam edeceğini bildirdi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ Kapaklı'da Motosikletli Sürücülere 379 Bin TL Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ Kapaklı'da Motosikletli Sürücülere 379 Bin TL Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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