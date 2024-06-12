Tekirdağ Kapaklı'da Ticari Taksi ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

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Tekirdağ Kapaklı'da ticari taksi ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosikletli sürücü yaralandı.

Yaşanan kaza, Kapaklı ilçesi Atatürk Mahallesi İstiklal Caddesi'nde bulunan saat kulesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 59 T 2705 plakalı ticari taksi ile 23 yaşındaki İ.Ş.'nin kontrolündeki 59 AJB 948 plakalı motosiklet saat kulesi önünde çapıştı. Kazanın etkisiyle yere düşen İ.Ş. yaralandı.

Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı

Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı İ.Ş., ardından sağlık ekipleri tarafından ambulans ile Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Taksi sürücüsü polis ekipleri tarafından emniyete alınırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ